Первомай в Ханты-Мансийске превратился в День профессий

Ханты-Мансийск, , 10:30 — REGNUM На улицах Ханты-Мансийска 1 мая 2019 года проходит спортивная эстафета, традиционные игры народов Югры, мастер-классы и концерт творческих коллективов города. Столица ХМАО не протестует, а радуется погожей погоде и солнечному дню, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В 12:00 на Центральной площади Ханты-Мансийска стартовала легкоатлетическая эстафета, участники которой преодолеют дистанцию от Центральной площади по улице Мира до её пересечения с улицей Строителей и обратно. Кроме того, жителей и гостей столицы Югры ждут испытания в традиционных играх народов Югры.

На главной городской площади работают интерактивные площадки «Славим Человека труда!», где можно будет примерить на себя роль флориста, ветеринара, библиотекаря, электромонтера, стоматолога и других. Здесь предлагают проверить своё здоровье и пройти тест на профориентацию, увидеть показательные преодоления препятствий на радиоуправляемой модели танка, а также понаблюдать за жизнью микроорганизмов под микроскопом.

Спасатели разрешат ребятне посидеть в специальной технике. Ребята могут поучаствовать в конкурсе рисунков на противопожарную тематику и в мастер-классе по тушению условного пожара.

Мастера аквагрима украсят лица горожан яркими красками. Площадка «Большие игры» позволит югорчанам совместить активный отдых на свежем воздухе с азартом и весельем от классических настольных игр — гигантских шахмат, шашек, домино.

Проголодавшиеся после увлекательных мастер-классов жители столицы Югры могут угоститься вкусной кашей и горячим чаем на площадке военно-полевой кухни. Завершится праздник после 15:00 по местному времени велопробегом.

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