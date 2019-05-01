На Красной площади в Москве началось первомайской шествие

Москва, , 10:17 — REGNUM В Москве на Красной площади стартовало первомайское шествие, передаёт 1 мая корреспондент ИА REGNUM. Старт дан в 10:00.

«Колонны движутся от Храма Василия Блаженного к Историческому музею. Оценить масштабы крайне сложно, но уже понятно, что это, как минимум, десятки тысяч людей», — сообщает корреспондент с места события.

По его словам, у многих участников в руках флаги России, Москвы, партийная и профсоюзная символика.

Некоторые несут плакаты, в которых изложены, в первую очередь, с социальными требованиями: «Нет росту цен на топливо», «Верните МРОТ в Трудовой кодекс», «За фактический рост зарплаты человека труда».