Министерство просвещения предложило изучать ПДД с детсада

Москва, , 10:39 — REGNUM Правила дорожного движения должны изучаться детьми со детского сада, считают в Министерстве просвещения Российской федерации.

«Ребенок должен освоить правила дорожного движения и получить навыки безопасного передвижения, начиная с дошкольного возраста», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Также в министерстве напомнили о том, что в преддверии летних каникул и в майские праздники необходимо обратить особое внимание на соблюдение детьми ПДД. Для этого ведомством разработаны и высланы во все регионы России три соответственные памятки, предназначенные для учителей, родителей и детей.

Кроме этого, в министерстве проводятся курс повышения квалификации для сотрудников образовательных организаций по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах».

И ещё в министерстве считают, что освоение детьми ПДД должно проходить постепенно, а родители должны подавать своим детям личный соответственный пример, не нарушая правила.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС РФ призвало граждан России к соблюдению правил пожарной безопасности в праздничные и выходные дни.