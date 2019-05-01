Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах РФ для жителей Донбасса

Москва, , 10:09 — REGNUM Российская певица Юлия Чичерина ответила на заявление другого российского певца Андрея Макаревича, который считает, что выдача паспортов жителям Донбасса не должна быть приоритетом российских властей. Соответствующее заявление Чичерина написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Макаревич на своей странице в социальной сети Facebook написал, что забота о гражданстве жителей Донбасса его, «безусловно, трогает». Однако он считает, что это не должно быть приоритетом для российских властей, которым в большей степени следует заниматься строительством дорог, больниц и школ, и «сортирами во дворах… в порядке приоритетов, так сказать».

Чичерину сообщение Макаревича справедливо возмутило, и она рекомендовала отправить лидера группы «Машина времени» в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса необходим русский паспорт. Она предложила Макаревичу лично рассказать жителям Донбасса, особенно старикам, «почему он не хочет спасать своих».

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями», — подчеркнула Чичерина.

Она считает, что Макаревичу уже никогда не смыть свой позор, даже если он «переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов».

Чичерина отметила, что Макаревич не может ощутить все трудности и беды людей, которые живут в условиях многолетней гуманитарной катастрофы.

Певица выразила мнение, что Макаревич мог бы изменить свое мнение после «пары выстрелов над головой».