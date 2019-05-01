Среда, 1 Мая 2019 года
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«После нас хоть ананас»: барнаульская молодежь впервые провела «Монстрацию»

Общество

Несколько десятков молодых людей прошлись по улицам города с абсурдными и ироничными плакатами

«После нас хоть ананас»: барнаульская молодежь впервые провела «Монстрацию»
Цитата из канала Homo Altaensis
Барнаульская «Монстрация»

Барнаул, 1 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Новосибирская «Монстрация» — шутливое шествие с абсурдными лозунгами, зародившееся в Новосибирске почти 20 лет назад, докатилась до Барнаула. Как сообщает «ПолитСибРу», несколько десятков молодых людей устроили полуторакилометровую прогулку по аллее на чётной стороне улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам» и обратно.

Как сообщает канал алтайского журналиста Михаила Беднаржевского, главным лозунгом барнаульской «Монстрации» стали слова «Столица мира России край». Также в руках «монстрантов» можно было заметить плакаты с призывами: «Хватит это терпеть! Давайте терпеть что-нибудь другое», «После нас хоть ананас», «Икра и крабы возглавят штабы» и другие.

Напомним, сегодня, 1 мая, в России и более 100 других странах мира отмечается праздник Весны и Труда. В различных регионах нашей страны уже прошли десятки праздничных шествий и митингов.

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1 мая
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