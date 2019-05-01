На севере Танзании приняли меры по борьбе со смертностью при родах – СМИ

Мванза, Танзания, , 10:10 — REGNUM Правительство Танзании выделило шесть миллиардов танзанийских шиллингов (около 2,6 миллионов долларов США) на строительство 14 новых медицинских центров, оборудованных современными операционными. Решение об улучшении медицинской инфраструктуры в городе Мванза было принято в рамках программы по снижению смертности матерей при родах, передает газета Mwananchi.

По информации издания, заместитель министра по вопросам областных и районных администраций (Tamisemi) Джозефат Кандеге в парламенте города Додома сообщил о предстоящем строительстве в ответ на вопрос о том, как правительство намеревается решать проблему нехватки операционных.

«За 2017/18 и 2018/19 финансовые годы правительство выделило 6 миллиардов танзанийских шиллингов на решение проблемы смертности женщин во время родов из-за отсутствия операционных», — заявил Кандеге.

В области Мванза расположено шесть больниц, 35 медицинских центров и 231 поликлиника. Из них операционные имеются лишь в больницах и десяти медицинских центрах.