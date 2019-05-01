Казань в День Труда откроет туристический сезон «Завтраком туриста»

Казань, , 09:39 — REGNUM В День Весны и Труда в Старо-Татарской слободе Казани открывается туристический сезон. В 13:00 на летней сцене по улице Марджани начнётся выступление военного оркестра в честь праздника «Завтрак туриста». Оркестр исполнит национальные мелодии, а татарские поэты зачитают свои стихи со сцены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Казани.

По данным мэрии, ожидается в рамках праздника и выступление студентов Казанского государственного института культуры с детской анимационной программой «По следам искусства» с розыгрышами, играми, а также мастер-классами по живописи, вышивке и искусству театра.

Вечерняя программа с исполнением песен на шести языках (русском, татарском, английском, турецком, французском и итальянском) стартует в 18:00. В музее «Татарская слобода» также будет работать дегустация блюд татарской национальной кухни.

Помимо этого, в 9:00 активисты-единороссы под руководством депутата Госдумы, двухкратного призёра Олимпийских игр Ирека Зиннурова провели 10-минутную зарядку, после чего отправились на субботник в парк имени Урицкого, где для участников также предусмотрена выставка ретро-автомобилей.

Напомним, главное празднование Первомая в Казани пройдёт у татарского академического театра имени Галиаскара Камала, где в 10:30 начнётся митинг-концерт.

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