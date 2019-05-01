Москва, , 10:10 — REGNUM

Специалисты Московского планетария составили прогноз астрономических событий на май 2019 года. Прогноз опубликован на официальном сайте планетария.

2 мая в 16:00 (здесь и далее указано московское время) можно будет наблюдать сближение Луны и Венеры.

3 мая в 09:26 Луна пройдёт в 3,2° южнее Меркурия.

5 мая в 01:47 Луна перейдёт в фазу новолуния.

На 6 и 7 мая придётся пик активности (до 50 метеоров в час) метеорного потока Эта-Аквариды из созвездия Водолея. Это созвездие лучше наблюдается в центральных и южных районах России.

14 мая в 00:54 Луна окажется в перигее (ближайшем расстоянии до Земли, около 369 015 км).

18 мая в 19:35 Венера пройдёт в 1° южнее Урана.

21 мая в 16:00 Меркурий будет наблюдаться в верхнем соединении с Солнцем.

28 мая окончится активность метеорного потока Эта-Аквариды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля астрономы, работающие в рамках проекта Event Horizon Telescope, представили первое прямое изображение, полученное в радиодиапазоне, тени чёрной дыры в центре галактики Messier 87.