МЧС призвало граждан России к соблюдению правил безопасности в праздники

Москва, , 10:10 — REGNUM Ввиду того, что большинство пожаров в Российской федерации происходит по вине человека и гораздо чаще в праздничные дни, МЧС РФ призвало граждан России к соблюдению правил пожарной безопасности в праздничные и выходные дни.

«Практика показывает, что в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает», — приводит ТАСС слова представителя МЧС России.

По данным МЧС, такая ситуация связана с тем, что во время длительного отдыха граждане часто злоупотребляют спиртными напитками и тем, что в весеннее время проводятся садово-огородные работы, работы по благоустройству придомовых территорий, выезды на природу, прогулки на природе.

При этом основными причинами пожаров в это время бывают такие факторы как весенний пал старой травы, искры из глушителя автомобиля, непотушенная сигарета, масляные тряпки или ветошь. Также в МЧС отметили, что сжигание старой травы не приносит пользы почве.

В связи с этим, МЧС РФ самым настоятельным образом рекомендует выезжающим в праздники и выходные на природу гражданам России изучить правила противопожарной безопасности, не разводить открытый огонь на сухой траве, вблизи построек и под корнами деревьев, регулярно проверять исправность электропроводки и иметь емкость с водой возле дома. В случае же обнаружения лесного пожара постараться принять меры к его самостоятельному тушению и вызвать пожарных, а в случае невозможность справиться с огнем самостоятельно — покинуть опасную зону.

«По правилам, разводить костер можно только на расстоянии не ближе 50 метров до любых зданий и строений, а после жарки шашлыков кострище надо обязательно залить водой и убедиться в отсутствии тлеющих углей», — напомнили в МЧС и добавили, что жарка шашлыков запрещена в районах, где введен особый противопожарный режим.

Напомним, за несоблюдение правил противопожарной безопасности в России предусмотрена административная ответственность, а в случае ущерба от такового — уголовная.