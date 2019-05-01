«Служба занятости 2.0»: интервью члена ОП РФ Ильи Семина

Москва, , 09:19 — REGNUM Общероссийский народный фронт объявил о запуске акции «Настрой работу Служб занятости населения», которая будет проходить с 1 по 15 мая.

: ­­­В чем состоит смысл акции и как она будет организована?

Акция поможет вовлечь заинтересованных граждан в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Паспортом нацпроекта предусмотрено существенное обновление стандартов работы служб занятости населения, которые должны быть утверждены 1 июня. Для того, чтобы сделать их более современными, отвечающими запросам граждан и работодателей, Народный фронт начал реализацию проекта «Служба занятости 2.0».

Мы используем любые формы вовлечения людей в создание этих современных стандартов. Рассчитываем, что акция позволит найти какие-то творческие идеи, которые бы позволили определить новую роль службы занятости в управлении рынком труда.

Люди сейчас воспринимают службу занятости как своеобразный госорган, где можно получить пособие по безработице, а не найти хорошую работу. И еще есть много других проблем, связанных с недостаточным количеством и качеством услуг, стандартами и регламентами работы, позиционированием, удобством и так далее. Для нас важно, чтобы люди смогли сейчас, на этапе разработки стандартов, сказать, что им нужно от современной службы занятости. Все идеи и предложения мы учтем в «Народном стандарте службы занятости», который ОНФ отправит в Минтруд России, и он будет внедрен в 16 пилотных регионах в этом году.

: Служба занятости пока ассоциируется с низкоквалифицированными малооплачиваемыми вакансиями, возможно ли, на ваш взгляд, сделать ее ресурсом для поиска и размещения хороших вакансий?

Хорошая база вакансий — это следствие эффективной работы службы занятости. Сегодня из общения с работодателями мы знаем, что им неудобно пользоваться службами занятости: там несколько разных информационных систем, требуется личное участие работодателя, не всегда есть гибкая реакция на запросы работодателей. База невостребованных среди граждан вакансий является следствием такой неэффективной работы.

В документе «Народный стандарт службы занятости» мы хотим поднять ее планку до такого уровня, чтобы работодатели увидели в ней своего помощника, стали размещать не только низкооплачиваемые, но высокооплачиваемые вакансии, чтобы инвесторы привлекали службы занятости к своим инвестиционным проектам. Службы занятости должны участвовать и в профориентационных акциях, эффективно проводить программы переобучения. Если они смогут работать по такому стандарту, то их репутация автоматически изменится.

: Люди психологически будут готовы обращаться за поиском реальной работы в службу занятости?

Внедрение современных стандартов, повышение планки работы служб занятости позволит ликвидировать различные стереотипы. Люди будут обращаться в эту структуру как в полноценное кадровое агентство, которое может помочь и с подбором качественной работы, и с подбором программы по переобучению, и со многими другими запросами. После реформы службы занятости люди должны увидеть в ней своего помощника, к которому можно обратиться в сложной ситуации или при смене места работы.

: Можно ли обязать органы власти, госкорпорации, бюджетные организации и коммунальщиков размещать все свои вакансии в новой службе занятости? Это может стать реальным конкурентным преимуществом новой службы занятости в сравнении с альтернативными ресурсами.

Я являюсь сторонником развития конкуренции в этой среде. Есть много эффективных частных кадровых агентств и порталов. Пусть они работают, миллионы людей ими пользуются. Если идти через такое принуждение, это не всегда эффективно, потому что сегодня у любого такого работодателя, даже госорганов, есть обязанность предоставлять информацию о вакансиях. И это не всегда срабатывает. Такие запреты и принуждения не будут работать до тех пор, пока инфраструктура службы занятости не станет удобнее. Если вместо нескольких разрозненных информационных систем появится одна удобная, если службы занятости начнут действительно помогать компаниям и инвесторам в подборе кадров, работодатели сами пойдут к ним, тогда не потребуется кого-то заставлять.

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