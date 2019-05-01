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В Первомай челябинцы воспользовались шансом пожаловаться на зарплаты

Общество

«С мужем на двоих доход 40 тысяч в месяц»

Челябинск, 1 мая 2019, 09:13 — REGNUM  В Челябинске жители города воспользовались поводом задать врио губернатора области Алексею Текслеру вопросы о размерах своих зарплат. Об этом сообщают местные СМИ.

Глава региона посетил Театральную площадь и там поздравил горожан и гостей города с Первомаем. Кроме того, пообщался он и с присутствовавшими на празднике. Среди прочего внимание он обратил на девушек — участниц концерта.

Как пишет издание 74.ru, они работают воспитательницами в детском саду. Одна из девушек пожаловалась врио губернатора на низкие зарплаты. Оказалось, что у неё и мужа на двоих в месяц выходит по 40 тысяч рублей. При этом в семье ещё есть двое детей.

Напомним, первыми в Челябинске на первомайское шествие вышли профсоюзы. Они уже дошли до площади Революции. К их колонне присоединились единороссы.

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1 мая
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