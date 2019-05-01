ОНФ предлагает гражданам модернизировать службы занятости

Москва, , 09:09 — REGNUM В Праздник весны и труда Общероссийский народный фронт запускает акцию «Настрой работу Служб занятости населения».

Две недели с 1 по 15 мая все жители России смогут оставить свои предложения для включения в «Народный стандарт Службы занятости 2.0».

Авторы лучших идей и предложений будут награждены благодарственными письмами от ОНФ и приглашены на круглый стол по обсуждению предложений для итоговой версии «Народного стандарта служб занятости».

«Какой должна быть современная служба занятости? Что нужно предпринять, чтобы ее работа стала эффективной для каждого жителя страны? Какие изменения необходимо внести в организацию ее деятельности? Ответы на эти и многие другие вопросы мы хотим услышать непосредственно от наших сограждан — соискателей работы, которые сталкивались с самыми разными трудностями при ее поиске, в том числе обращаясь в службы занятости населения. Мы сможем донести эту важнейшую информацию до профильных министерств и ведомств и помочь воплотить инициативы», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин добавил, что этот народный опрос организован и для того, чтобы услышать от граждан, какую роль Служба занятости населения в целом должна играть на рынке труда.

«Получив качественную обратную связь, мы сможем определить, какие новые виды услуг необходимо внедрить, чтобы модернизировать систему трудоустройства в России. Кроме того, создание «Народного стандарта служб занятности» — это еще одна форма вовлечения граждан в реализацию важного нацпроекта», — сказал Илья Семин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совершенствование стандартов работы служб занятости населения предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», задачи которого были определены в рамках «майского указа» Президента РФ.

Правительство России к 1 июня должно обобщить все предложения и утвердить итоговый стандарт, реализация которого будет происходить в 2019 году в 16-ти пилотных регионах.

В конце марта 2019 года Общероссийский народный фронт запустил новый проект «Служба занятости 2.0», направленный на повышение эффективности реализации «майского указа» Президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина.

Одной из задач проекта является разработка «Народного стандарта служб занятости».