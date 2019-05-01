В России с 1 мая появятся новые дорожные знаки

Москва, , 09:21 — REGNUM Новый ГОСТ, который предусматривает установку новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера в городах, вступает в действие в России с 1 мая.

В России вводятся новые знаки «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы» и «Выделенная полоса трамвая», а также совмещенные знаки, такие как «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Также минимально допустимый размер дорожных знаков будет уменьшен с 600 до 400 мм по одно из сторон. Новшество объясняют тем, что большие знаки часто перекрывают друг друга, что ведет к засорению городской среды, ограничению видимости зданий, что, в свою очередь, мешает водителям ориентироваться на улицах.

Предполагается, что новые знаки будут устанавливаться в центральных районах городов и кварталах исторической застройки, а также на нескоростных дорогах улично-дорожной сети. При этом размер знаков на автотрассах останется прежним.

Отметим, данные изменения обсуждались с 2015 года и предварительно испытан в Москве. ГОСТ был принят Росстандартом 22 апреля.