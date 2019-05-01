Среда, 1 Мая 2019 года
09:34:15 МСК

Тува встретила Первомай «с особым настроением»

Общество

В Туве 2019 год объявлен Годом человека труда

Тува встретила Первомай «с особым настроением»
Иллюстрация: Gov.tuva.ru
1 мая в Кызыле

Кызыл, 1 мая 2019, 08:58 — REGNUM  В столице Тувы — городе Кызыле — прошёл парад-шествие в честь 1 Мая — праздника Весны и Труда. В шествии на центральной площади Кызыла приняли участие порядка 3100 человек. Всего на праздник пришли около 7 тысяч человек.

Поздравляя жителей Тувы с праздником, глава региона Шолбан Кара-оол подчеркнул, что этот Первомай республика встречает «с особым настроением и особым подъёмом». Дело в том, что 2019 год в Туве объявлен Годом человека труда.

«Дорогие земляки! На таких людях, как те, кто собрался сегодня на этой праздничной площади, на вашем мирном созидательном труде, вашем мастерстве и профессионализме держалась и держится наша республика, огромная страна. Именно поэтому мы всегда будем чествовать и прославлять тех, кто учит и воспитывает, врачует и строит, пашет и выращивает скот, кто каждый день обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных отраслей и объектов», — сказал Шолбан Кара-оол.

Он поблагодарил ветеранов Тувы, которые «своим многолетним и созидательным трудом, мужеством, терпением и настойчивостью развивали республику и Россию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, в России отмечается праздник Весны и Труда. О том, как проходят праздничные мероприятия в регионах страны, читайте в специальной трансляции ИА REGNUM «Первомай в регионах РФ».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить