Тува встретила Первомай «с особым настроением»

Кызыл, , 08:58 — REGNUM В столице Тувы — городе Кызыле — прошёл парад-шествие в честь 1 Мая — праздника Весны и Труда. В шествии на центральной площади Кызыла приняли участие порядка 3100 человек. Всего на праздник пришли около 7 тысяч человек.

Поздравляя жителей Тувы с праздником, глава региона Шолбан Кара-оол подчеркнул, что этот Первомай республика встречает «с особым настроением и особым подъёмом». Дело в том, что 2019 год в Туве объявлен Годом человека труда.

«Дорогие земляки! На таких людях, как те, кто собрался сегодня на этой праздничной площади, на вашем мирном созидательном труде, вашем мастерстве и профессионализме держалась и держится наша республика, огромная страна. Именно поэтому мы всегда будем чествовать и прославлять тех, кто учит и воспитывает, врачует и строит, пашет и выращивает скот, кто каждый день обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных отраслей и объектов», — сказал Шолбан Кара-оол.

Он поблагодарил ветеранов Тувы, которые «своим многолетним и созидательным трудом, мужеством, терпением и настойчивостью развивали республику и Россию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, в России отмечается праздник Весны и Труда. О том, как проходят праздничные мероприятия в регионах страны, читайте в специальной трансляции ИА REGNUM «Первомай в регионах РФ».