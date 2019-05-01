В Саудовской Аравии освободили гражданку Нигерии

Кано, Нигерия, , 09:21 — REGNUM Правительство Нигерии добилось освобождения Зейнаб Алию. Студентка была задержана в Саудовской Аравии по подозрению в транспортировке наркотических средств, передает BBC Hausa со ссылкой на сообщение помощника президента Нигерии Мухаммаду Бухари Башира Ахмада в социальной сети Twitter от 30 апреля.

В совсем заявлении Ахмад использовал популярный хештег #FreeZainab.

Во вторник 30 апреля сотни сокурсников девушки из университета Маитама Суле устроили демонстрацию на севере города Кано. Они требовали свободы Зейнаб Алие. Выступление привлекло внимание президента Нигерии и он приказал генеральному прокурору страны лично вмешаться в расследование.

Выяснилась, что Алию была задержана в отеле в Медине в декабре 2018 года. Она совершала паломничество вместе со своей семьёй.

Алию содержали в тюрьме вплоть до 30 апреля. Девушке были предъявлены обвинения в транспортировке 2000 упаковок трамадола. Сумка с препаратом была обнаружена в аэропорту и была записана на имя Зейнаб Алию.

Национальное агентство Нигерии по обеспечению соблюдения закона об обороте наркотиков (NDLEA) сообщило, что раскрыло картель, который подбрасывал запрещённые препараты в сумки туристов.

Шесть подозреваемых, работавших в международном аэропорту имени Маллам Амину в Кано, были задержаны.

Им были предъявлены обвинения в подбрасывании наркотиков в сумку Зейнаб Алию. Учитывая обстоятельства дела, девушку освободили.

В Саудовской Аравии иностранные граждане получают суровые наказания за дела, связанные с нелегальным оборотом наркотиков.

В апреле 2019 года гражданка Нигерии была приговорена к смертной казни за транспортировку наркотиков.