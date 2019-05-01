1 мая в Бурятии отмечают два праздника

Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM На центральной площади Советов столицы Бурятии — городе Улан-Удэ — 1 мая состоялась торжественная акция, посвященная празднику Весны и Труда. Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям отметил, что в этот день возникает желание собрать все силы и начать еще быстрее идти к цели.

«У меня май с детства ассоциировался с трудом, как майские праздники, так труд на даче. Мы свою жизнь делаем своим трудом, труд — наше все. Хочется, чтобы у нас был и труд, и праздник, и солнце, и счастливые дети. Пусть у всех будет сегодня праздник в душе!», — заявил глава в обращении к жителям республики, добавив, что цель «у всех нас общая — сделать жизнь лучше, повысить ее качество».

Он упомянул также национальные проекты, основанные на «майских» указах президента России Владимира Путина и госпрограммы по развитию Дальнего Востока, которые «открывают реальную возможность улучшить жизнь каждой семьи, своего города, села, всей республики».

Тем временем оппозиция намерена провести в сквере имени Семчихина свой митинг, посвящённый уже дню международной солидарности трудящихся. Ранее подобные акции проходили на площади Революции, но в 2017 году власти республики исключили её из перечня мест, где можно устраивать публичные мероприятия.

Лидер регионального отделения КПРФ Вячеслав Мархаев отметил, что «Первомай» родился как день борьбы трудящихся за свои права.

«Чем больше проходит времени, тем очевиднее, насколько велики понесенные нами потери. Достижения СССР в деле защиты прав и интересов трудящихся остаются непревзойденными в истории», — заявил он накануне.

О том, как празднуют 1 мая в России, читайте в специальной трансляции ИА REGNUM «Первомай в регионах РФ».