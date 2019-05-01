Среда, 1 Мая 2019 года
09:44:42 МСК

Британские читатели оценили участниц конкурса первых красавиц Росгвардии

Общество

«Русские женщины!!! Вот это да!!!»

Лондон, 1 мая 2019, 08:51 — REGNUM  Многие читатели оставили свои восторженные отзывы о красоте русских женщин, служащих во внутренних органах России, под статьями нескольких британских изданий, посвященных всероссийскому конкурсу «Краса Росгвардии».

«Русские женщины!!! Вот это да!!!», — написал пользователь с ником bluemax1914.

«Из России с любовью», — отметил пользователь Red jack.

«Они выглядят намного лучше, чем их британские коллеги с избыточным весом», — подчеркнул читатель с ником Maltus.

«Больше фото, пожалуйста!», — попросил пользователь Balls of Iron

«На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им», — восхитился пользователь с ником Daganflyer.

Отметим, статьи, посвященные конкурсу «Краса Росгвардии», напечатали издания Daily Mirror, The Sun, Daily Mail. В них победительница конкурса рассказала о буднях своей службы в Росгвардии, а также были размещены фото участниц конкурса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурсы красоты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить