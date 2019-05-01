Британские читатели оценили участниц конкурса первых красавиц Росгвардии

Лондон, , 08:51 — REGNUM Многие читатели оставили свои восторженные отзывы о красоте русских женщин, служащих во внутренних органах России, под статьями нескольких британских изданий, посвященных всероссийскому конкурсу «Краса Росгвардии».

«Русские женщины!!! Вот это да!!!», — написал пользователь с ником bluemax1914.

«Из России с любовью», — отметил пользователь Red jack.

«Они выглядят намного лучше, чем их британские коллеги с избыточным весом», — подчеркнул читатель с ником Maltus.

«Больше фото, пожалуйста!», — попросил пользователь Balls of Iron

«На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им», — восхитился пользователь с ником Daganflyer.

Отметим, статьи, посвященные конкурсу «Краса Росгвардии», напечатали издания Daily Mirror, The Sun, Daily Mail. В них победительница конкурса рассказала о буднях своей службы в Росгвардии, а также были размещены фото участниц конкурса.