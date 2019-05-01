Митинги, концерты, шествия: Тюмень отмечает Первомай

Тюмень, , 08:46 — REGNUM В Тюмени Первомай отмечают митингами, демонстрациями, народными гуляниями и рок-концертом. «За достойный труд! За справедливую социальную политику» — с такими лозунгами идут колонны тюменских профсоюзов 1 мая 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсовпрофе.

В колонны митингующих трудящихся вольются тысячи человек: представители профсоюзов, политических партий, общественники и студенты. От технопарка колонна дойдет до центральной площади Тюмени, где состоятся митинг и концерт. Официальные мероприятия пройдут до полудня. Продолжатся народными гуляниями под открытым небом. С 12:00 состоится концерт творческих коллективов у центра культуры и искусства «Современник».

Синоптики обещают солнечную и тёплую погоду в Тюмени на 1 мая. Предполагается, что воздух прогреется к середине дня до плюс 11 градусов по Цельсию.

В связи с митингом и демонстрацией до 12:00 по местному времени перекроют автодвижение на улице Республики с 09:30 от улиц Холодильной до Орджоникидзе, с 10:30 — Мельникайте Холодильная, с 11:00 от Холодильной до Володарского.

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