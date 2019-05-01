Москва, , 08:29 — REGNUM

В Москве в традиционном первомайском шествии по Красной площади ожидается участие более 100 тысяч горожан, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

«1 мая на Красной площади состоится традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов, ожидается, что к нему присоединятся более 100 тысяч горожан», — говорится в тексте.

Шествие начнётся в 10:00. Колонны пройдут от Храма Василия Блаженного к Историческому музею. Организатор акции — Московская федерация профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на майские праздники парковка в центре Москвы станет бесплатной.