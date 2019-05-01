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В Челябинске Первомай начали отмечать концертом на Театральной площади

Общество

Собрались тысячи людей

Челябинск, 1 мая 2019, 08:28 — REGNUM  В Челябинске первомайские торжества начались с концерта на Театральной площади. Утром 1 мая здесь собрались тысячи людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы. Участников праздника отогревали кофейными напитками. Это оказалось актуально — утром в Челябинске было ниже нуля градусов.

Напомним, всего в Челябинске Первомай объединит боле 20 тыс. людей. Самой многочисленной ожидается колонна профсоюзов — порядка 10 тыс.

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1 мая
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