В Челябинске Первомай начали отмечать концертом на Театральной площади

Челябинск, , 08:28 — REGNUM В Челябинске первомайские торжества начались с концерта на Театральной площади. Утром 1 мая здесь собрались тысячи людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы. Участников праздника отогревали кофейными напитками. Это оказалось актуально — утром в Челябинске было ниже нуля градусов.

Напомним, всего в Челябинске Первомай объединит боле 20 тыс. людей. Самой многочисленной ожидается колонна профсоюзов — порядка 10 тыс.