Первомай в Удмуртии отметят традиционной демонстрацией и велогонкой

Ижевск, , 08:27 — REGNUM 1 мая в Ижевске состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда. Традиционная первомайская демонстрация с участием представителей промышленных предприятий, бюджетных учреждений и некоммерческих организаций города начнется на ул. Пушкинской в 10:00. Затем стартует кольцевая велогонка.

Глава Удмуртии Александр Бречалов направил поздравления жителям республики.

«Праздник Весны и Труда, более привычный нам под названием Первомай, — это день единства и сплочённости всех созидательных сил общества, символ обновления, единства и добрых дел, — сказано в обращении руководителя региона. — В первый день мая тысячи россиян выходят на улицы и площади городов, посёлков, сёл, чтобы пройтись в едином строю и проявить солидарность со всеми, кто ценит труд. Ведь именно созидательная работа в основе всего, чем живёт и пользуется человек. Меняются политические и экономические системы, но главным источником и мерилом развития общества остаётся труд».

В поздравлении отмечается также:

«Труженики региона активно включились в реализацию десятков национальных проектов, инициированных Президентом России. Уже сегодня можно сказать, что в ближайшие годы республику ожидают серьёзные перемены к лучшему. Но это возможно лишь в условиях взаимопонимания и поддержки друг друга. Нам необходимо объединить усилия власти, бизнеса, профессиональных союзов и общественности. Удмуртия должна и может стать динамично развивающимся и комфортным регионом Федерации».

В связи с проведением майских праздничных мероприятий на городских дорогах будет действовать режим временного ограничения движения транспорта с 09:00 до 19:00 на следующих участках:

— по ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Наговицына;

— по ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров;

— по ул. Красногеройская от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров;

— по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Красногеройская;

— по ул. Бородина от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская;

— по ул. В. Сивкова от ул. Бородина до ул. Красногеройская;

— по ул. Пушкинская от ул. Ленина до ул. Кирова;

— по ул. Лихвинцева от ул. 50 лет Октября до ул. Пушкинская;

— по ул. 50 лет Октября от ул. Карлутская площадь до ул. Лихвинцева;

— по пер. Широкий от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса.

Движение троллейбусных и автобусных маршрутов с ул. Пушкинская и ул. Советская будет перенаправлено на ул. Удмуртская и ул. Ленина.

С 12:30 до 17:00 закроют участки дорог:

— по ул. Наговицына от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская

— по ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева

— по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.