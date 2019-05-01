Бывший глава Google вышел из правления Alphabet

Маунтин-Вью, США, , 08:51 — REGNUM Экс-генеральный директор компании Google Эрик Шмидт покинет состав правления материнской компании Google Alphabet, сообщает 1 мая Variety.

По данным источника, также из состава директоров выйдет Диана Грин, которая до недавнего времени возглавляла облачный бизнес Google.

Также сообщается, что уже известно, что одно из этих двух мест займет Робин Л. Вашингтон, который был главным финансовым директором биотехнологической компании Gilead Sciences в течение последних одиннадцати лет.

Кроме этого, издание отмечает, что именно Шмидт помог своим соучредителям Сергею Брину и Ларри Пейджу в своё время превратить обрывочный стартап, каковым был изначально Google, в нынешнего массивного технологического гиганта.

Отметим, Оскар Шмидт пришел в компанию в 2001 году, став ее генеральным директором, и оставался в этой роли до 2011 года. Затем, 2011 по 2017 год, он был исполнительным председателем Google и Alphabet соответственно.