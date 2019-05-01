В Ульяновске участники шествия выступят «за справедливую экономику»

Ульяновск, , 08:25 — REGNUM В Ульяновской области мероприятия в честь Первомая пройдут во всех муниципальных образованиях. В Ульяновске на шествии пронесут многометровую растяжку «Сильные профсоюзы — Сильная Россия!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

1 мая в региональном центре первомайское шествие начнётся от площади 30-летия Победы и завершится у Соборной площади. Во главе колонны встанут активисты профсоюзных объединений, которые пронесут по маршруту шествия 10-метровую растяжку «Сильные профсоюзы — Сильная Россия!».

Шествие пройдет под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В нём примут участие представители отраслевых профсоюзов, трудовых коллективов, общественных, ветеранских и молодежных организаций, национально-культурных автономий, конфессий, представители правительства и Законодательного собрания региона, члены политических партий.

После митинга во «Владимирском саду» будет организован концерт «Первомайская маевка — я выбираю профсоюз!». Участники профсоюзного движения представят зрителям творческие номера.

Региональные власти отмечают, что инициатором праздничного митинга выступила Федерация профсоюзов Ульяновской области. В настоящее время оно включает в себя 1104 профсоюзных организации.

Отметим, что в Ульяновской области с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая лечебные учреждения региона будут переведены в режим повышенной готовности, будут организованы дежурства специалистов. Будет усилена работа приемных отделений, травматологических пунктов, родовспомогательных учреждений, а также, неотложной и скорой медицинской помощи. В праздничные дни также будет организовано оказание неотложной стоматологической помощи, работа амбулаторно-поликлинического звена, а также оказание медицинской помощи на дому. Приём в поликлиниках будут вести дежурные терапевты, педиатры и врачи общей практики. По отдельному графику будет организован приём специалистов по профилям.