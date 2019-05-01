Роспотребнадзор напомнил гражданам, как защитить себя от клещей

Москва, , 08:20 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 1 по 15 мая запустила специальную горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также на своем сайте дала рекомендации о том, как защитится от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, будет работать в период с 1 мая по 15 мая. Специалисты Роскомнадзора готовы рассказать гражданам, что делать и куда обращаться, если к ним присосался клещ. Также будет предоставлена консультация в том случае, если анализ на инфекционные заболевания, передающиеся с укусом клеща, дал положительный результат.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора могут дать рекомендации по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей.

Напомним, что одно из самых распространённых и опасных заболеваний, передающихся клещами — это клещевой вирусный энцефалит. Данное заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной.

Подвергнуться нападению клеща можно практически везде, где есть трава и деревья — это лесопарки, садово-огородные участки. Клещи в большом количестве могут находится на домашних животных и с них переползать на человека.

Вирус также может содержаться в сыром молоке овец, коров, коз, буйволов, если эти животные заражены. Заражены могут быть и продукты из инфицированного молока, в частности, творог, сметана и сыры.

Самый первый уровень защиты от клещей — это специальная одежда, которую нужно использовать при походе в места, где могут быть клещи. Рубашки должны быть с длинным рукавом, а также укреплены у запястья резинкой. Рубашку следует заправлять в плотные брюки, а концы брюк — в носки и сапоги. Также рекомендуется закрывать голову и шею хотя бы косынкой. Одежду стоит регулярно осматривать и снимать с неё найденных клещей. По возвращению домой следует осмотреть тело на предмет клещей.

Следующий уровень защиты — это специальные отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки кожи и одежду. Здесь нужно следить за сроком действия репеллента и наносить его повторно в случае необходимости.

Наиболее эффективный метод защиты — это прививка от клещевого энцефалита. Однако тут есть некоторые сложности, которые связаны с тем, что прививку следует делать за несколько месяцев до начала сезона клещей. Кроме того, прививка делается в несколько этапов.

Есть ещё экстренный вариант при укусе клеща, если у пострадавшего нет прививки — это введение человеческого иммуноглобулина в течение 96 часов после присасывания клещей.

Также Роспотребнадзор рекомендует для уделения присосавшегося клеща обращаться к врачу, так как при самостоятельном удалении часть клеща может остаться в коже.