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В Якутии первомайское шествие возглавили школьники

Общество

И колонны народов республики

В Якутии первомайское шествие возглавили школьники
Иллюстрация: ЯСИА
Первомайское шествие в Якутске

Якутск, 1 мая 2019, 08:24 — REGNUM  Первоймай в Якутии справляют под девизом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Праздничное шествие в столице региона открыли школьники и колонны народов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет ЯСИА, в шествии также принимает участие Совет отцов города, школы Якутска, представители региональных министерств, а также различных организаций и общественных объединений.

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«Наша общая цель — вместе работать на успех и процветание республики, чтоб наши города и села стали краше и лучше, чтобы все якутяне — от мала до велика — жили счастливо в родной Якутии», — обратился глава Якутии Айсен Николаев к участникам первомайской демонстрации.

Помимо участия в праздничном шествии жители Якутии станцевали в честь Дня международной солидарности трудящихся национальный круговой танец осуохай. На этот день также запланированы концерт, конкурс детских рисунков, а также различные праздничные мероприятия в парке культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске к 1 мая постамент Ленина нарядили в цвета «Единой России». Вокруг подставки для памятника советскому лидеру появилась разноцветная растяжка. Некоторым горожанам такое предпраздничное украшение понравилось, но есть и те, кто иронизирует про «гибридный менталитет».

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1 мая
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