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Сын главы МВД Украины сыграл шикарную свадьбу на дорогой вилле в Италии

Общество

Сообщается, что гостям свадьбы запрещено приходить на мероприятие с камерами и снимать фотографии

Черноббио, Италия, 1 мая 2019, 08:17 — REGNUM  Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр сыграл шикарную свадьбу в роскошном особняке на берегу итальянского озера Комо. Об этом 1 мая сообщил портал «Шарий.net», со ссылкой на приглашенных на данное мероприятие.

Также, согласно данным источника, гостям свадьбы запрещено приходить на мероприятие с камерами и снимать фотографии. Вилла Эрба, на которой проходила свадьба, находится в итальянском городе Черноббио.

При это портал отмечает, что на территории данной виллы в 2004 году снимался известный фильм «Двенадцать друзей Оушена» и её аренда для проведения мероприятий стоит 12 тысяч евро на 7 часов.

Отметим, ранее, в 2017 году, Александр Аваков обвинялся в хищении денег при покупке рюкзаков для Нацгвардии Украины. В рамках расследования по данному делу часть недвижимого имущества Авакова-младшего была арестована, однако позднее это решение было отменено судом.

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