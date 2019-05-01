В Приморском крае найден штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны

Владивосток, , 07:45 — REGNUM В Приморском крае поисковики обнаружили останки членов экипажа штурмовика Ил-2, который разбился в 1944 году в районе села Хороль. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск».

Летный инцидент произошел 9 ноября 1944 года. Ил-2, входивший в состав третьей авиаэскадрильи 78-го штурмового авиаполка 251-й штурмовой авиадивизии 9-й Воздушной армии, выполнял учебный полет и рухнул на окраине села Хороль. В результатет крушения самолета погибли летчик лейтенант Анатолий Кузьмич Болотский и стрелок-радист Николай Иванович Овчинников.

Про Овчинникова известно, что ранее он участвовал в боевых действиях. Овчинников был трижды ранен, два раза легко, один раз тяжело. После тяжелого ранения его перевели на Дальневосточный фронт. Останки обоих погибших были найдены довольно глубокого под землей.

Также были обнаружены личные вещи погибших и их оружие.

Поисковики отмечают, что обе кабины Ил-2 сильно обгорели, что может свидетельствовать о том, что штурмовик загорелся ещё в воздухе. Возможно причиной трагедии стала техническая неисправность.