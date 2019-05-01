В Благовещенске Первомай встретили 8 тысяч человек

Благовещенск, , 07:46 — REGNUM Солнечная погода и хорошее настроение стали для многих жителей Благовещенска приятным дополнением к празднованию праздника весны и труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Демонстрация трудящихся с шарами и цветами прошла по улицам Благовещенска. Амурчане с радостью и восторгом встретили день весны и труда. Здесь были представители многих трудовых коллективов, общественники и политики. Приамурье для Дальнего Востока и всей России является важным производственным центром, где реализуются значительные федеральные проекты.

«Сегодня наша страна празднует очень хороший праздник. Он всегда был связан с людьми труда. Сегодня здесь собрались люди самых разных профессий, разных организаций, с разными политическими взглядами. Их всех объединяет одно — все они трудятся, делая нашу страну более развитой. Поздравляю всех амурчан с этим замечательным праздником. Благополучия, здоровья и успехов в работе», — сказал глава региона Василий Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки 1 мая полны негодования. Камчатцы выражают гнев и презрение губернатору Владимиру Илюхину и всем властям региона за испорченный праздник. В столице полуострова полицейские продолжают задерживать всех людей в жёлтых жилетах.