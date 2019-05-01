Более 10 тысяч забайкальцев побывали на праздничной демонстрации в Чите

Чита, , 07:32 — REGNUM В Забайкальском крае на торжественные мероприятия, посвящённые Первомаю, пришло неожиданно много людей. Как сообщает «Заб.ру», в демонстрации, по предварительным данным, приняли участие более 10 тысяч человек, хотя заявлено было в два раза меньше.

Шествие трудовых коллективов возглавил глава региона Александр Осипов и певица Вика Цыганова. Также в колонне прошли спикер Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов и уполномоченная по правам предпринимателей Виктория Бессонова. Обращаясь со сцены к забайкальцам, Александр Осипов сказал:

«С праздником, с Переломаем, дорогие забайкальцы! Для Забайкальского края, в котором мы сегодня, засучив рукава, стараемся его преобразить, вернуть ему былую силу, былую мощь, былую экономику, былые социальные возможности, крайне важно, чтобы мы были вместе. Чтобы мы сегодня вспомнили на каком трудолюбии, энергии когда-то создавался и обустраивался край. Чтобы сегодня человек труда, каждый день выходя на своё рабочее место, понимал, что он преобразует край».

По оценке врио губернатора Забайкальского края, в регионе не заняты более 17,5 тысяч вакансий.

«Когда мы говорим о человеке труда, мы должны вспомнить, как раньше относились к нему и как он сам относился к своему труду. Ему было не стыдно за то, что он делает. Сейчас от нас нужно именно такое отношение», — сказал Осипов.

Перед своим выступлением Вика Цыганова тоже поприветствовала забайкальцев. Певица рассказала, что она начала работать с 12 лет, и что её родители и бабушка тоже работали.

«Я не понимаю людей, которые ничем не занимаются, ничего не делают», — сказала Вика Цыганова.

Около 100 человек приняли участие в шествии, организованном КПРФ.

Напомним, Первомай сегодня отмечают массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами в России, в США, а также ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.