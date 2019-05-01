В Челябинске первомайские шествия объединят 20 тыс. человек

Челябинск, , 07:28 — REGNUM В Челябинске 1 мая на шествия и митинги ждут порядка 20 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Наиболее массовой будет колонна профсоюзов, она может объединить до 10 тыс. человек. Как и в других регионах Российской Федерации, они выйдут под основным лозунгом «За справедливую экономику в интересах Человека труда!».

Также в празднике примут участие «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и другие организации.

По данным мэрии Челябинска, в центре города с 10.30 до 13.00 по местному времени будет ограничено движение транспорта.