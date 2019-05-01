Татария отметит День Труда 15 митингами и пятью шествиями

Казань, , 07:02 — REGNUM В Татарии на 1 мая запланировано проведение 15 митингов в разных городах и сёлах, а в пяти населённых пунктах продут праздничные шествия, в которых планируется участие свыше 55 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

Планируется, что в праздничных колоннах также пройдут около 20 тыс. молодых жителей региона. А непосредственно праздничный митинг-концерт в столице региона — Казани начнётся в 10:30 утра на площади перед ТГАТ им. Г. Камала и пройдёт под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». По информации пресс-службы Федерации профсоюзов РТ, продолжится празднование в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, где намечен профсоюзный праздник «День Труда», посвященный Году рабочих профессий. С 14:00 в парке начнут работать спортивные и детские интерактивные площадки по освоению разных профессий.

В рамках большого праздника в парке также ожидается не только развлекательная программа с силовым шоу «Русские Витязи» и выступлением музыкальной группы «Волга-Волга», но и консультации граждан по вопросам трудового, пенсионного права, а также охраны труда, работа мобильных лабораторий «СПИД-центра» и «Медцентра» и сдача норм ГТО всеми желающими.

Председатель Федерации профсоюзов Татарии Елена Кузьмичева поздравила всех с праздником, отметив, что Первомай «это еще одна яркая примета весны, время расцвета и созидания, день нашей солидарности, единства и сплоченности»:

"Профсоюзные работники всегда умели работать добросовестно, объединяя усилия для достижения общей цели. И сегодня труд каждого востребован и оценен по достоинству. Пусть он и впредь приносит каждому моральное удовлетворение.

Выражаю искреннюю признательность за Вашу каждодневную плодотворную работу и желаю Вам крепкого здоровья, стабильности и удачи! Пусть весеннее обновление придаст сил для исполнения намеченных планов, станет началом добрых перемен в Вашей жизни! Смело ставьте перед собой цели и покоряйте новые вершины!»