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В провинции Юньнань на юго-западе Китая изъято 25 кг метамфетамина

Общество

Арестованы трое подозреваемых

Куньмин, Китай, 1 мая 2019, 06:52 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двоих наркоторговцев, у которых было изъято 25 кг метамфетамина, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

К обеду по местному времени 16 апреля полиция на пограничном переходе порта Циншуйхэ города Линьцан изъяла 10,43 кг метамфетамина у двоих подозреваемых. Около 17:00 пол местному времени того же для были схвачены еще двое подозреваемых, прятавших наркотики в тайнике под деревом в количестве 14,53 кг метамфетамина. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, во все той же провинции Юньнань на юго-западе Китая 18 и 21 апреля было изъято 34 кг метамфетамина по двум уголовным делам.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Юньнань изъято почти 34 кг наркотиков по двум делам

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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