Владивосток, Приморский край, , 06:40 — REGNUM

1 Мая, в канун главного праздника страны — Дня Победы, уместно вспомнить тех, кто в послевоенное время восстанавливал мирную жизнь, строил, растил и радовался каждому дню без войны. С годами люди начали забывать про истинное значение Первомая — Дня международной солидарности трудящихся. Сегодня он для многих превратился в обычный выходной. Однако раньше это был именно праздник весны и труда. Об этом хорошо помнят люди, познавшие послевоенную эпоху. Своими воспоминаниями с корреспондентом ИА REGNUM поделилась жительница Дальнегорска Приморского края, имеющая статус «Дети войны» Зинаида Тихоновна Кузнецова.

Зинаида Кузнецова, Приморский край, Дальнегорск Из архива З.Кузнецовой

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До 1955 года Зинаида Кузнецова жила в Ставропольском крае, где в послевоенные годы стояла очень сухая погода и урожай не всегда удавалось собрать.

«Первомай для нашего поколения — особый праздник, когда не только проводили демонстрации, но и трудились, начиная работы на полях, огородах. После войны мы, подрастающее поколение, пережившее войну, каждый год летом «отдыхали» в труде — пололи кукурузные поля, выращивали и собирали урожай, помогали колхозникам. Да и осенью не сидели без дела — работали на сенокосе, подготавливали поля к зиме, помогали старшим с заготовками. В сентябре-октябре собирали хлопок, но урожай был невелик, и потом его перестали высаживать», — рассказала Зинаида Кузнецова.

Еще будучи совсем ребёнком она вместе с другими девчонками работала на большом поле, куда привозили пшеницу — на небольших носилках таскали её к веялке. Зинаида Тихоновна вспоминает те времена с ностальгией и сравнивает пшеничные поля с бескрайним морем.

Когда она стала постарше, работала весовщиком — принимала зерно.

«Мальчики лет по 11−12 везли его на бричках — небольших телегах, в которые запрягали быков. И они с ними очень ловко управлялись. Ребята принимали у комбайнёра зерно и отвозили на поле, где стояли весы. Всё было строго под запись — сведения по рации каждый вечер передавались в колхоз. Работали допоздна — пока комбайн закончит косить, пока пшеницу привезут и взвесят. Но никто не жаловался. Многие даже оставались на ночь спать в небольшом домике на краю поля. А я даже ночевала на открытом воздухе. Залезешь в пшеничку поглубже, а она так шевелится, обволакивает — уютно и мягко», — продолжает воспоминания Зинаида Кузнецова.

По её словам, не всегда труд воздавался сторицей — первый хороший урожай собрали только в 1950 году. До того жили практически впроголодь — на трудодень давали всего 100 грамм зерна. Но все понимали: после военного лихолетья земле нужно восстановиться, поэтому всего добивались только терпением и трудом.

Также Зинаида Кузнецова работала на заготовке силоса. Каждый брикет был очень тяжёлым. Все трудились сообща: перебрасывали брикеты силоса в машину, чтобы не забился работающий транспортёр. Затем всё отвозили в силосную яму, закапывали, а зимой давали на корм скоту. Была она и помощником комбайнёра — помогала отчиму, за которого мама вышла замуж после войны.

«В общем, всё детство и юность трудилась, не покладая рук. Конечно, находилось время и для отдыха — купались в небольших прудах, ходили в клуб на концерты. Но труд всегда был для нас в радость, мы никогда не отлынивали и с радостью всем помогали. Работали с энтузиазмом, без жалоб. Кирку, лом, лопату — все инструменты осваивали самостоятельно. Пахали мы в те годы — будь здоров! Поэтому обращаюсь к молодому поколению: любите труд, не старайтесь от него избавиться или переложить на плечи других. Стремитесь что-то делать, создавать, приносить пользу», — советует Зинаида Тихоновна.

Переехав в 1956 году на Дальний Восток, она посвятила себя созидательному труду — работала строителем. Кинотеатр «Океан» во Владивостоке их бригада возводила три года. В то время Зинаида Тихоновна вышла замуж. Всего у неё трое детей, пятеро внуков, четверо правнуков, которых она тоже воспитала трудолюбивыми.

Выучившись на крановщика, работала на башенном кране. А в 90-е годы трудилась на передвижном компрессоре. Только в 1996 году Зинаида Кузнецова вышла на заслуженный отдых. Но продолжает трудиться до сих пор — по мере сил обихаживает небольшой участок возле частного дома, где она живёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, которые планируют отмечать День Весны и Труда, за 25 лет заметно снизилось. Если в 1994 году собирались праздновать 1 Мая 65% граждан, то в 2019 году их число снизилось до 49%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).