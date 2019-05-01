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Огород в квартире: фоторепортаж ко Дню Труда

Общество

Весна круглый год в квартире на подоконнике

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Огород в квартире: фоторепортаж ко Дню Труда
Огуречная грядка в квартире

Казань, 1 мая 2019, 07:37 — REGNUM  Мир! Труд! Май!

С детства Первомай ассоциировался у меня с земледелием, началом огородно-дачного сезона. Со временем дачи не стало, а тяга к земле осталась, вылившись в создание собственного огорода на окне.

Всё началось с малого, с сакраментальной фразы: «Я только один горшочек с горошком посею и всё…». Растение, которое является самоопыляющимся, то есть пчёл домой звать не нужно, оказалось на редкость плодовитым и внешне привлекательным настолько, что может соперничать с обитателями декоративных клумб.

1
Плодоносящий горох
Плодоносящий горох
2
Горох на балконе
Горох на балконе

За пять лет, что в моей квартире обосновался сад-огород, были и удачные, и неудачные эксперименты. Например, оказалось, что картофель — культуру Южной Америки, пришедшую в Россию, как считается, благодаря Петру Первому, приславшему в конце XVII века мешок клубней из Голландии, вырастить в условиях балкона можно, но овчинка выделки не стоит. Скорее это эксперимент для любопытства. Но в ходе него выяснился прелюбопытный факт, о котором мне не было ранее известно. Оказалось, что можно вырастить рассаду картофеля из семян, обновив посевной материал, снизив его заболеваемость и подарить сортовой картофель родне на дачу, к примеру.

3
Картофель
Картофель

Первыми, кого, как правило, «заводят» начинающие оконные огородники — это травы, пряности и «зелень на салат». Среди них встречаются те, которым вовсе не нужна земля. Кресс-салат — одна из таких культур. Для выращивания требуется мокрая вата, небольшая ёмкость, семена и примерно неделя, после чего растение, носящее неприглядное название «клоповник посевной» можно срезать и отправлять в салат. Примечательно оно тем, что сок растения используют для профилактики анемии, а салат выводит токсины и очищает организм, замедляя процесс старения.

4
Кресс-салат
Кресс-салат
5
Вариант выращивания кресс-салата
Вариант выращивания кресс-салата
6
Урожай кресс-салата
Урожай кресс-салата

Листовой салат, укроп, петрушка, а также пряная трава руккола или индау также стали постоянными обитателями огорода на окне. К слову, руккола, обладая запасов полезных микроэлементов, позволяет снизить риск сердечных болезней, а в Древнем Риме некоторые обитатели ели эту пряность просто так — на удачу.

7
Листовой салат
Листовой салат
8
Укроп
Укроп
9
Сорт руколлы
Сорт руколлы
10
Руккола
Руккола
11
Многолетний лук шнитт
Многолетний лук шнитт

Привычнее всего в квартире увидеть горшок с каким-либо цветущим растением, но те же пряности и овощные культуры не уступают при цветении красоте привычным горшечным обитателям.

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Цветущий арбуз
Цветущий арбуз
13
Цветущий огурец
Цветущий огурец
14
Цветущий острый перец
Цветущий острый перец
16
Цветение базиликов
Цветение базиликов
17
Цветение томата
Цветение томата
18
Плодоношение томатов
Плодоношение томатов

Привычные томаты и огурцы также могут удивлять. Часто возникает вопрос о том, как же опыляются эти растения, если пчёл в квартире нет. Наука не стоит на месте и для огурцов были выведены партенокарпические гибриды, которые имеют особенность самостоятельно завязывать плоды. Томаты же и вовсе самоопыляющиеся растения, достаточно небольшого ветерка или просто встряхнуть растение, чтобы увеличить урожайность. У томатов для окна или балкона есть свои особенности. Двухметровые гиганты в квартире не посадишь, поэтому несколько десятилетий назад были выведены сорта и гибриды карликового вида, низкорослые, а также теневыносливые. Самые маленькие томаты в мире в высоту не достигают 10 см, а их плоды больше похожи внешне на ягоды. Например, в 2018 году в Израиле был выведен новый сорт-малыш, чьи плоды по размеру близки к ягоде голубике.

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Огурец на окне
Огурец на окне
22
Томат на окне
Томат на окне
23
Мелкоплодный томат
Мелкоплодный томат
24
Один из комнатных сортов томата
Один из комнатных сортов томата
25
Томат-карлик
Томат-карлик
26
Плодоношение томата-карлика
Плодоношение томата-карлика
27
Томат и шнитт
Томат и шнитт
28
Урожай
Урожай
29
Томат сорта «Микрон-н»
Томат сорта «Микрон-н»

Приживается на окне и лекарственная флора, и такие растения как стевия (заменитель сахара), карликовый гранат, маш из семейства бобовых, фасоль и перцы:

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Майоран
Майоран
32
Майоран и Портулак
Майоран и Портулак
33
Маш
Маш
34
Мелисса
Мелисса
35
Фасоль
Фасоль

Земляника, клубника давно и прочно обосновались на окне городской квартиры. Культуры являются многолетними, поэтому при правильном уходе живут в горшке годами. Считается, что земляника берёт своё название от старорусского слова «земляница», а назвали её так, потому что под тяжестью ягод головы растения склоняют к земле. Ботаническое же название культуры — «fragaris» происходит от латинского слова, что в переводе обозначает «благоухающий».

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Тимьян
Тимьян
37
Карликовый гранат
Карликовый гранат
38
Стевия
Стевия
39
Земляника
Земляника
40
Клубника
Клубника
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Один из сортов клубники
Один из сортов клубники
42
Плодоношение клубники
Плодоношение клубники
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Урожай
Урожай
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Ягода
Ягода
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Ягодная грядка
Ягодная грядка

Мир! Труд! Май!

regnum author Анастасия Степанова
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1 мая
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