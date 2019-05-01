Огород в квартире: фоторепортаж ко Дню Труда

Казань, , 07:37 — REGNUM Мир! Труд! Май!

С детства Первомай ассоциировался у меня с земледелием, началом огородно-дачного сезона. Со временем дачи не стало, а тяга к земле осталась, вылившись в создание собственного огорода на окне.

Всё началось с малого, с сакраментальной фразы: «Я только один горшочек с горошком посею и всё…». Растение, которое является самоопыляющимся, то есть пчёл домой звать не нужно, оказалось на редкость плодовитым и внешне привлекательным настолько, что может соперничать с обитателями декоративных клумб.

За пять лет, что в моей квартире обосновался сад-огород, были и удачные, и неудачные эксперименты. Например, оказалось, что картофель — культуру Южной Америки, пришедшую в Россию, как считается, благодаря Петру Первому, приславшему в конце XVII века мешок клубней из Голландии, вырастить в условиях балкона можно, но овчинка выделки не стоит. Скорее это эксперимент для любопытства. Но в ходе него выяснился прелюбопытный факт, о котором мне не было ранее известно. Оказалось, что можно вырастить рассаду картофеля из семян, обновив посевной материал, снизив его заболеваемость и подарить сортовой картофель родне на дачу, к примеру.

Первыми, кого, как правило, «заводят» начинающие оконные огородники — это травы, пряности и «зелень на салат». Среди них встречаются те, которым вовсе не нужна земля. Кресс-салат — одна из таких культур. Для выращивания требуется мокрая вата, небольшая ёмкость, семена и примерно неделя, после чего растение, носящее неприглядное название «клоповник посевной» можно срезать и отправлять в салат. Примечательно оно тем, что сок растения используют для профилактики анемии, а салат выводит токсины и очищает организм, замедляя процесс старения.

Листовой салат, укроп, петрушка, а также пряная трава руккола или индау также стали постоянными обитателями огорода на окне. К слову, руккола, обладая запасов полезных микроэлементов, позволяет снизить риск сердечных болезней, а в Древнем Риме некоторые обитатели ели эту пряность просто так — на удачу.

Привычнее всего в квартире увидеть горшок с каким-либо цветущим растением, но те же пряности и овощные культуры не уступают при цветении красоте привычным горшечным обитателям.

Привычные томаты и огурцы также могут удивлять. Часто возникает вопрос о том, как же опыляются эти растения, если пчёл в квартире нет. Наука не стоит на месте и для огурцов были выведены партенокарпические гибриды, которые имеют особенность самостоятельно завязывать плоды. Томаты же и вовсе самоопыляющиеся растения, достаточно небольшого ветерка или просто встряхнуть растение, чтобы увеличить урожайность. У томатов для окна или балкона есть свои особенности. Двухметровые гиганты в квартире не посадишь, поэтому несколько десятилетий назад были выведены сорта и гибриды карликового вида, низкорослые, а также теневыносливые. Самые маленькие томаты в мире в высоту не достигают 10 см, а их плоды больше похожи внешне на ягоды. Например, в 2018 году в Израиле был выведен новый сорт-малыш, чьи плоды по размеру близки к ягоде голубике.

Приживается на окне и лекарственная флора, и такие растения как стевия (заменитель сахара), карликовый гранат, маш из семейства бобовых, фасоль и перцы:

Земляника, клубника давно и прочно обосновались на окне городской квартиры. Культуры являются многолетними, поэтому при правильном уходе живут в горшке годами. Считается, что земляника берёт своё название от старорусского слова «земляница», а назвали её так, потому что под тяжестью ягод головы растения склоняют к земле. Ботаническое же название культуры — «fragaris» происходит от латинского слова, что в переводе обозначает «благоухающий».

Мир! Труд! Май!