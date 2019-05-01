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Названо предприятие, которое может быть причастно к скандалу с шоу «Голос»

Общество

Сведения сообщили пользователи соцсетей

Курск, 1 мая 2019, 02:55 — REGNUM  К скандалу вокруг телешоу «Голос. Дети» может быть причастно предприятие «Прибор» (Курская область), сообщает издание Кursk.

Со ссылкой на данные пользователей соцсети издание сообщает: сотрудников завода «Прибор» обязали «отправлять СМС за Микеллу Абрамову». За это якобы им заплатили по три тысячи рублей.

Напомним, после победы в шоу «Голос. Дети» дочери Алсу ряд телезрителей пожаловался на нечестность голосования. Сейчас выясняется техническая возможность вброса голосов.

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