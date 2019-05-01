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Цукерберг продемонстрировал смену имиджа Facebook

Общество

Facebook изменится не только внешне

Цукерберг продемонстрировал смену имиджа Facebook
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цукерберг

Вашингтон, 1 мая 2019, 01:15 — REGNUM  Новый дизайн Facebook продемонстрирован основатель соцсети Марк Цукерберг на конференции F8.

https://twitter.com/EttoreRossetti/status/1123297098659549184

По словам автора соцсети, обновлённый Facebook будет очень отличаться от того, каким пользователи привыкли видеть его за 15 лет. Он изменится не только внешне, но и по функциям.

Новый вариант назван FB5. Теперь в Facebook не будет синей шапки в верхней части страницы, а сама страница станет более светлой. Как утверждает разработчик, в FB5 будет легче найти нужную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционеры Facebook призвали снять Цукерберга с руководящего поста

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