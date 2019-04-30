В Новгородской области счета за вывоз мусора выставили мертвецам

Сольцы, Новгородская область, , 21:00 — REGNUM В Новгородской области счета за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональный оператор ООО «Экосервис» выставил на абонентов, которых давно нет в живых. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие факты выявлены в Солецком районе.

В деревне Скирино, например, счёт на оплату услуг по вывозу мусора за второй квартал 2019 года сегодня, 30 апреля, пришёл на имя человека, который умер восемь лет назад (копия квитанции есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM ). И этот факт, как сообщили местные жители, не единственный.

Региональный оператор ООО «Экосервис» — один из трёх операторов по обращению с ТКО. Он обслуживает 11 районов Новгородской области (Крестецкий, Валдайский, Демянский, Шимский, Солецкий, Волотовский, Старорусский, Парфинский, Поддорский, Марёвский и Холмский). Остальные районы входят в зону деятельности ООО «Спецтранс» — Великий Новгород; а также Новгородский, Маловишерский, Чудовский, Батецкий и Любытинский районы — в зоне деятельности регионального оператора ООО «Экосити». Всего регион разделён на четыре зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные случаи выявлены в Нижегородской области, где подобными нарушениями заинтересовалась прокуратура.

Читайте также: «Мусорный» счёт нижегородский регоператор выставлял покойнику