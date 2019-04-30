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В Пекине проходит садоводческое ЭКСПО-2019

Общество

Российский представитель отметил высокие достижения Китая в охране окружающей среды и развитии защищающих природу технологий

В Пекине проходит садоводческое ЭКСПО-2019
Иллюстрация: Russian.news.cn
Открытие международной садоводческой выставки в Пекине

Пекин, 30 апреля 2019, 20:29 — REGNUM  На пекинской международной садоводческой выставке «ЭКСПО-2019» официально открылся павильон Российской Федерации. Как сообщает 30 апреля Синьхуа, российский представитель, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев в интервью агентству дал высокую оценку природоохранным усилиям и политике Китая.

По словам Груздева, «китайское правительство прилагает большие усилия по охране окружающей среды, разрабатывает и осуществляет ряд специальных программ, вводит ограничения для транспорта, перемещает за пределы городов промышленные предприятия, делает всё, чтобы не вредить экологии».

По мнению российского замминистра, борьба за экологию объединяет народы, и позиции по этому вопросу России и Китая полностью совпадают. Груздев также отметил высокий уровень организации мероприятия, как и традиционное умение их проводить, которым славится КНР.

Платформа пекинского ЭКСПО, как считает чиновник, позволила России представить свои возможности и показать многообразие возможностей всестороннего сотрудничества.

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