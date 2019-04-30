Белорусские левые: вопрос по «Бессмертному полку» не решён

Минск, , 20:07 — REGNUM Интернациональное движение «Бессмертный полк» находится в опасности из-за распространения в социальных сетях блогером Кириллом Забавским обращения «ветерана труда и войны Перевощикова В.И. к А.Г. Лукашенко, БРСМ и молодёжи по Бессмертному Полку» с просьбой производить репосты. Об этом говорится в распространённом 30 апреля заявлении руководителей лево-патриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство».

Поводом для заявления стало обращение и видеоролик, опубликованные накануне в социальных сетях и на патриотических сайтах. В нём белорусские гражданские активисты Кирилл Забавский и Валерий Перевощиков напомнили о трудностях «Бессмертного полка» в Белоруссии, подвергли власти критике и отметили опасности «на пути от националистической истерии к бесноватому нацизму».

Перевощиков напомнил о подписанном Александром Лукашенко решении глав государств СНГ (Душанбе, 28 сентября 2018 года) о проведении Международной акции «Бессмертный полк» — в видеоролике были представлены фрагменты документа. Он также обратился к Лукашенко с предложением возглавить шествия официозной акции «Беларусь помнит» или шествия народной акции «Бессмертный полк», указав на возможные маршруты.

Общественные объединения Белоруссии из КС «Единство» по факту распространения данных материалов заявили, что «ни организации, входящие в Координационный совет, ни оргкомитет по учреждению ОО «Бессмертный полк» не уполномочили данных лиц выступать с подобными открытыми обращениями относительно «Бессмертного полка» и его шествий, поскольку эти вопросы находятся в стадии решения в установленном законом порядке, в том числе на рассмотрении в Мингорисполкоме и в Верховном суде Республики Беларусь».

«Распространение названного открытого обращения в интернете объективно оказывается провокацией, позволяющей оказывать недозволенное законом давление на суд и, таким образом, осознанно или неосознанно помогать националистам в торпедировании в республике рождённого в союзной России интернационального движения «Бессмертный полк», охватившего свыше 90 государств мира, — сказано в заявлении. — В связи с этим призываем тех, кто прочтет в интернете указанное выше «открытое обращение», не выполнять просьбу названных авторов по его размножению путем репостов, а к тем, кто уже произвел такое размещение на своих сайтах, немедленно удалить его как незаконное».

Заиление 29 апреля подписали председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников и секретарь Координационного совета лево-патриотических объединений Белоруссии «Единство» Генрих Симановский.