«Единая Россия» отметит праздник труда вместе с профсоюзами

Москва, , 02:09 — REGNUM Сегодня, 1 мая, «Единая Россия» примет участие в шествиях и демонстрациях, организованных профсоюзами в Москве и регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Именно они являются главными организаторами первомайских манифестаций, поэтому партия не проводит отдельных мероприятий, мы пройдем с профсоюзами в одной колонне», — заявил депутат.

Парламентарий призвал всех поддержать лозунги и требования, выдвигаемые лидерами профсоюзного движения.

Среди лозунгов: «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Не страшны нам санкции, пока в единстве нация!», «Пока мы едины — мы непобедимы!», «Молодым — работу! Пожилым — заботу!», «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Шествие в Москве будет длиться около часа, головная колонна будет формироваться рядом с Лобным местом на Красной площади, участники пройдут по Кремлевской набережной и Большой Ордынке.