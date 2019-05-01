Среда, 1 Мая 2019 года
02:26:07 МСК

«Единая Россия» отметит праздник труда вместе с профсоюзами

Общество

Партия не проводит отдельных мероприятий

Москва, 1 мая 2019, 02:09 — REGNUM  Сегодня, 1 мая, «Единая Россия» примет участие в шествиях и демонстрациях, организованных профсоюзами в Москве и регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Именно они являются главными организаторами первомайских манифестаций, поэтому партия не проводит отдельных мероприятий, мы пройдем с профсоюзами в одной колонне», — заявил депутат.

Парламентарий призвал всех поддержать лозунги и требования, выдвигаемые лидерами профсоюзного движения.

Среди лозунгов: «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Не страшны нам санкции, пока в единстве нация!», «Пока мы едины — мы непобедимы!», «Молодым — работу! Пожилым — заботу!», «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Шествие в Москве будет длиться около часа, головная колонна будет формироваться рядом с Лобным местом на Красной площади, участники пройдут по Кремлевской набережной и Большой Ордынке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить