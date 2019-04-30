Архангельский губернатор рассказал о своей самой большой ошибке

Архангельск, , 19:02 — REGNUM Губернатор охваченной протестами Архангельской области Игорь Орлов сделал заявление на своей странице «ВКонтакте». Глава региона ответил на обвинения в свой адрес и рассказал о своей позиции по поводу строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Цитируем:

«За последнее время накопилось много вопросов, на которые я должен ответить. Речь, конечно же, про планируемый полигон на станции Шиес и связанные с ним события. Заодно, пожалуй, в очередной раз выскажу позицию областного правительства по этому поводу и закреплю эту запись, чтобы она всегда оставалась вверху. Начнем, пожалуй, с самого свежего — плакат на Севмаше. В интернете начала распространяться информация о том, что я якобы просил руководство завода уволить тех, кто повесил этот плакат. Это неправда. Я прокомментировал ситуацию сразу, сказал, что искать кого-то и наказывать у меня желания нет. Каждый имеет право говорить, что хочет. Но если эти действия как-то нарушили внутренние правила Севмаша или технику безопасности, то этим должно заняться руководство предприятия, а не правительство Архангельской области и не губернатор. Конечно, я не могу сказать, что для меня безразлично то, что случилось. Я прекрасно знаю о настроениях части общества по отношению к проекту «Шиес», прекрасно понимаю, что мы не смогли вовремя объяснить, что происходит. Но особенно тяжело принять, что донести свою позицию не удалось даже до тех, с кем мы общались больше и ближе всего, — до северодвинцев. Учитывая то, какая широкая и продолжительная дискуссия велась по Рикасихе. Встреч с населением, трудовыми коллективами заводов, руководством и ветеранами труда в Северодвинске было больше, чем где-либо ещё в регионе. И все равно остаются вопросы. Отсюда мы переходим к общему: много людей в Архангельской области не знают, что же все-таки происходит — будет «Шиес» или нет? Экология региона погибнет, если проект будет? Ответов на эти вопросы сегодня нет и у областного правительства. Более того, их нет ни у кого.Одна из самых больших ошибок, которую допустила региональная власть, заключается в том, что мы пытались объяснить то, чего в принципе нет, чтобы не породить волну домыслов и слухов. Углубляясь в обсуждение технических нюансов проекта, который ещё даже не утвержден, мы уходили все дальше и дальше в непонимание, о чем вообще спор. Хотя все предельно просто: на сегодняшний день технического проекта «Шиес» нет, земельный участок под планируемый полигон никто инвестору не выделял, проект не прошел Госэкспертизу. Поэтому нельзя утверждать, что он нанесет урон окружающей среде, и нельзя утверждать, что он будет безопасен. Пока мы не увидим все необходимые для запуска проекта документы, его нельзя ни одобрить, ни запретить. Я уже многократно говорил: если в результате исследований станет понятно, что проект может навредить природе, никакого «Шиеса» не будет! В то же время если проект получит положительное заключение Госэкспертизы, у нас не будет оснований отказать инвестору в его реализации. В этот момент мне обычно задают очень резонный вопрос: если «проекта нет», то что же там строится? Да, рядом со станцией Шиес присутствует техника и ведутся работы. Инвестор заявляет, что строит погрузочно-разгрузочную площадку. Но делает он это строго на земле, арендованной у РЖД. Сам по себе линейный объект экологической угрозы не несет. Поэтому как бы кто этого ни хотел, но ни губернатор, ни надзорные органы не могут запретить продолжать вести эти работы, если все в рамках закона. Кстати, за соблюдением закона правительство Архангельской области следит очень пристально, и в случае выявления нарушений следует незамедлительная реакция. Напомню, что два эпизода незаконных рубок — когда инвестор вышел за границы территории, арендованной у РЖД, — были обнаружены именно в ходе рейдов сотрудников Яренского лесничества. Также совместными усилиями областного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, Росприроднадзора и Ростехнадзора было выявлено несколько административных правонарушений. Только когда мы все увидим документы к проекту, можно будет официально и аргументированно сказать — несет планируемый полигон угрозу экологии или нет, можно продолжать проект или инвестору придется искать другое место. Вот такая позиция региональной власти на сегодняшний день, если максимально коротко.

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И такой она останется до тех пор, пока мы не увидим все необходимые документы. А произойдет это, как ожидается, только ближе к концу года — каждая из процедур по оценке воздействия на окружающую среду и другие проверки имеют свой срок проведения. Областное правительство и мэрия Москвы договорились подписать специальный протокол — с датами и сроками всех мероприятий, которые должен будет провести инвестор, чтобы принять решение о продолжении проекта или его отмене. Любая другая трактовка позиции регионального правительства — это неправда. Разговоры о том, что «обо всём уже договорились», «нас не спросят и втихую построят», — это самая откровенная ложь! Если бы кто-то действительно уже «всё решил», наверное, полигон уже был бы построен. Мы будем действовать только так, как сказано выше: дождемся результатов всех экспертиз и примем дальнейшее решение. Ровно этой же логики все придерживались, отрабатывая проект межмуниципального полигона под Рикасихой: мы внимательно исследовали территорию, учитывая все переживания местных жителей, и убедились, что создавать необходимый объект там нельзя. Хотя вокруг него тоже было очень много разговоров о том, что «все уже решено», «раз собрались, значит сделают» и так далее. Я понимаю, что сегодня модно не верить власти. Все, что бы я ни заявил как губернатор, подвергается самому критическому разбору и анализу. Зато любая другая информация зачастую воспринимается как самая настоящая истина — какой бы выдуманной она ни была на самом деле. Подвергать сомнению увиденное и прочитанное, безусловно, стоит, но, как мне кажется, это должно распространяться абсолютно на всю информацию, а не только на позицию власти. Комментарии для этой записи будут открыты. Оскорбления, ненормативная лексика, комментарии не по существу и политические лозунги, само собой, будут удалены. Рациональные предложения не останутся без внимания».

Реакция на опубликованное заявление не заставила себя ждать — за короткое время пост набрал более 600 комментариев. Цитируем некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ):

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ — Остановите стройку, до того момента пока вы «не увидите все необходимые документы». Это же так естественно вытекает из Вашей статьи. ВОПРОС — что Вас сдерживает принять такое разумное решение?»

«Решение о строительстве полигона на Шиесе изначально было принято в кулуарах, междусобойчик такой. Начали строить непонятно что, народ в недоумении, начали раскручивать, обращаться. Что в ответ? Невнятная речь Фоменко, презентация уровня пятиклассника и получаем протест. Далее идут лживые обсуждения с чужими людьми под охраной полиции, далее события на Шиесе с вагончиками, Козлов, шелупонь, а теперь уже и Росгвардия окупировала. И вы только сейчас делаете какие то заявления по Шиесскому вопросу. Столько дров наломали, люди не спят по несколько суток. Теперь единственно правильным решением может быть только остановка строительства. Оцените обстановку здраво. Все еще можно исправить!»

«Предложение только одно — оставьте в покое свою идею о завозе московской помойки в Архангельскую область. А для вашей уверенности в нашем выборе, нужно провести референдум о завозе мусора. И надо ориентироваться на переработку мусора, а не на захоронение».

«Из Вашего заявления, Игорь Анатольевич, меня лично затронул тот факт, что при наличии положительных заключений и соответствующих экспертиз у правительства Архангельской области не будет оснований отказать инвестору?! Жители населённых пунктов в районе станции Шиес в принципе настроены против строительства свалки московского мусора, как и большинство населения Архангельской области. И это не зависит от того будет ли этот проект «экологичным» или нет. Вопрос в настоящее время можно решить только категорическим отказом от этого проекта. Любые другие действия повлекут за собой только обострение обстановки. Не провоцируйте людей, они действительно настроены решительно и им уже не объяснить, время упущено!»

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