Скандальные слушания по застройке бывшего Черкизовского рынка перенесли

Москва, , 19:05 — REGNUM Слушания по проекту застройки территории бывшего Черкизовского рынка и части территории туристического объекта «Вернисаж Измайлово» на востоке Москвы, которые должны были состояться 30 апреля, перенесены на неопределенный срок. Публичное мероприятие отменили всего за несколько часов до начала, поэтому многие граждане пришли принять в них участие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мероприятие отменили за 4,5 часа до начала. На публичных слушаниях должны были рассмотреть вопрос застройки участка между Измайловским островом, Северо-Восточной хордой Москвы и Сиреневым бульваром. Это территория бывшего Черкизовского рынка и частично туристического объекта «Вернисаж Измайлово». Там расположен Измайловский кремль. Рядом с кремлём как раз улица, на которой продаются сувениры, — это туристическое место. Там планируется провести дорогу к новому кварталу. В самом квартале должно жить от 15 до 18 тысяч человек. Всего планируется построить 37 домов. Вместо парка хотят построить новый микрорайон», — рассказала депутат муниципального совета района Измайлово Надежда Загордан.

По её словам, оповещение о слушаниях было опубликовано 12 апреля. Причём экспозиция, то есть часть слушаний, во время которой граждане знакомятся с документацией и проектом решения, уже прошла. В течении 10 дней местные жители записывали своё мнение по проекту застройки в специальный журнал. Загордан отметила, что за это время поступило много отрицательных отзывов.

«Жители ходили и собирали подписи по домам, требовали отклонить проект без доработки. По их мнению, следует создать новое техническое задание, в котором бы учитывались обещания мэра Москвы Сергея Собянина, что застройка будет не более 14 этажей. Это условие не соблюдается. Также жители требовали не застраивать 20 гектаров природного комплекса. Это федеральная территория. В соответствии с Генеральным планом Москвы, там должен был быть построен парк. Парк, потому что рядом на острове есть объект культурного наследия федерального значения — царская усадьба Алексея Михайловича и храм. Чтобы сохранить вид на храм, отдельные участки не могут застраиваться. Поэтому на данной территории должен быть расположен парк», — отметила она.

В префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы Загордан сообщили, что слушания «перенесли», хотя, по словам депутата, закон не позволяет переносить подобного рода мероприятия. Тот факт, что слушания, под давлением общественного мнения, решили не проводить, местных активистов не радует. Более того, это настораживает граждан, которые уверены, что в итоге проект застройки могут принять вообще без учета мнения общественности.

«Сегодня я была в префектуре Восточного административного округа на градостроительной комиссии, членом которой являюсь. И я попросила обосновать отмену слушаний. Я попросила назвать сроки, когда будут новые публичные слушания. Мне ответили, что не могут дать такой информации», — пояснила Загордан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичи опубликовали в сети петицию с требованием пересмотра проекта застройки на востоке Москвы и защитить территорию «Вернисаж Измайлово».

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