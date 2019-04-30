133 поисковых экспедиций пройдет в Тверской области в 2019 году

Тверь, , 18:20 — REGNUM 133 поисковых экспедиций пройдёт в Тверской области в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, работа по поддержке поискового движения обсуждалась 30 апреля на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени, в ходе рассмотрения госпрограммы «Молодёжь Верхневолжья»

«В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Активное участие молодёжи в поисковой работе, добровольческом движении, помощи ветеранам — это залог правильного воспитания наших юношей и девушек», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году на поддержку поисковых отрядов Тверской области будет направлено около семи миллионов рублей.

На данный момент на территории региона действует 54 поисковых отрядов — по их количеству Тверская область находится на четвертом месте среди регионов Центрального федерального округа. Только в 2017 году поисковики провели на территории региона 121 экспедицию, подняли останки 2 тыс. 498 красноармейцев.

На 2019 год запланировано проведение 133 поисковых экспедиции в 22 муниципалитетах. Крупнейшая и уже традиционная — Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая пройдёт 8−21 июня. В этом году она объединит 500 участников 73 поисковых отрядов из 34 регионов Российской Федерации, Литвы, Латвии, Казахстана. Постоянный лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт» с 2019 года будет располагаться поблизости от строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату.

Также в 2019 году будет продолжена реализация проекта по установке модульных хранилищ для останков воинов, поднятых во время поисковых работ, на эти цели выделено более 1,1 млн рублей. В 2017—2018 модульные конструкции были установлены в Ржеве, Белом, Зубцовском районе, в этом году новое хранилище установят в Оленинском районе

В преддверии 75-летия Великой Победы Игорь Руденя поставил задачу разработать региональную программу проведения работ по содержанию и обновлению воинских мемориалов в муниципалитетах. В этом году, по решению губернатора, дополнительно на восстановление воинских захоронений области выделено 3,5 млн рублей, общий же объем финансирования превысит 4,7 млн рублей. В этом году планируется привести в порядок 27 памятников. Получателями субсидии на эти цели стали 17 муниципалитетов: Зубцовский, Ржевский, Лихославльский, Старицкий районы, город Торжок и другие.

Разработан проект комплексной программы Тверской области «О восстановлении военно-мемориальных объектов в 2019—2024 годах». Документ установит стандарты благоустройства мемориалов и воинских захоронений, предусматривает установку табличек с QR-кодом для получения информации об объектах в современном формате. С 20 апреля по 7 мая во всех муниципалитетах Верхневолжья реализуется региональный проект «Дорога к Обелиску», в котором принимают участие школьники, поисковики, участники военно-патриотических клубов. Ребята приводят в порядок монументы и благоустраивают прилегающую территорию.