«Справедливая Россия» приглашает на маёвку

Москва, , 02:06 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретит первомайский праздник в Волгограде, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Планируется, что Миронов примет участие в митинге «За справедливую экономику в интересах человека труда!», который организует Волгоградский областной совет профсоюзов.

В ходе поездки в город-герой Миронов посетит мемориальный комплекс «Мамаев Курган» и музей-панораму «Сталинградская битва», встретится с членами регионального отделения партии в Волгоградской области.

Запланирована также встреча с губернатором области Андреем Бочаровым.

Празднества партии, посвященные Дню весны и труда, пройдут в Москве в Парке на Красной Пресне.

«На нашей Маевке вы сможете провести праздничный день всей семьей с пользой и удовольствием, ведь в программе праздника — митинг, концерт, а также выставки, конкурсы, аттракционы и, конечно, угощение», — уточнили в партии.