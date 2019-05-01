КПРФ зовет отметить День международной солидарности трудящихся

Москва, , 02:03 — REGNUM КПРФ намерена широко отпраздновать День международной солидарности трудящихся, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«1 мая мы отмечаем День международной солидарности трудящихся. Солидарность трудящихся — это то, что позволило нам построить могучую страну, одержать великую Победу, прорваться в космос и стать мировой Державой. Сегодня трудящиеся потеряли свои права и на работу, и на достойную зарплату, и на пенсию, и на приличную стипендию. Мы должны сплотиться и восстановить наши законные права», — отметил лидер партии Геннадий Зюганов.

Митинги пройдут по всей стране под лозунгами: «России — новый курс и правительство национальных интересов!», «Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» — статус государственной политики!», «За социальную справедливость! За достойную жизнь!», «Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!», «Пенсионерам — достойную жизнь, а не выживание!» и так далее.

В Москве запланировано шествие и митинг. Начало движения: с 12.00 по маршруту Калужская (Октябрьская) площадь — ул. Б. Якиманка — ул. Б. Полянка — М. и Б. Каменные мосты — ул. Моховая — ул. Охотный ряд — пл. Театральная. Открытие митинга намечено на 13:00, он пройдет в Театральном проезде.

Митинг поддерживают Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, ВСД «Русский Лад», Всероссийское движение дольщиков и пайщиков, ряд других общественных организаций, независимых профсоюзов, уточнили в КПРФ.