ЛДПР идет митинговать: «Не мешайте работать!»

Москва, , 02:00 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутаты Госдумы проведут 1 мая в Москве праздничный первомайский митинг, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что участники мероприятия соберутся во дворе Института мировых цивилизаций, основателем которого является лидер ЛДПР. Главным событием митинга станет выступление Владимира Жириновского. Перед собравшимися также выступят депутаты ЛДПР.

Митинг пройдет под лозунгами: «Не мешайте работать!», «Встречаем май с ЛДПР!», «За мирный труд!», «Весна в русском доме!», «Уважать людей труда!», «ЛДПР — это мир!»

Митинг ЛДПР пройдет по адресу 1-й Басманный переулок, д.3, стр. 1. Начало в 12:00.