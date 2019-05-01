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1 Мая в Прикамье: демонстрация, концерты и легкоатлетическая эстафета

Общество

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 185 тысяч человек

1 Мая в Прикамье: демонстрация, концерты и легкоатлетическая эстафета
Иллюстрация: Gorodperm.ru
1 мая. Пермский край

Пермь, 1 мая 2019, 06:07 — REGNUM  В Пермском крае в праздничных мероприятиях в День весны и труда как ожидается, примут участие 185 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы. Безопасность граждан 1 обеспечивают более 3 тысяч правоохранителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В Перми 1 мая с 11:00 местного времени (09:00 мск) по Октябрьской площади и улицам города пройдёт демонстрация, а в течение дня пермяков ждут различные праздничные мероприятия в каждом районе краевой столицы.

Одно из наиболее крупных мероприятий состоится в полдень в сквере у Пермского академического театра оперы и балета, где представят большую концертную программу «Праздник весны и труда» с участием местных творческих коллективов. В честь 1 Мая киноцентр «Премьер» приготовил спецпрограмму «Первомайская киноДемонстрация». Также в полдень на стадионе «Динамо» начнётся 90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».

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1 мая
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