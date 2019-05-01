В Оренбурге 150 трудовых коллективов вышли на первомайскую демонстрацию

Оренбург, , 09:18 — REGNUM В Оренбурге праздник 1 Мая начался с шествия по главной улице областного центра — Советской. Колонна проследовала на набережную Урала, где состоится митинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным организатора Первомайской демонстрации, Федерации профсоюзов в Оренбуржье, в шествии приняли участие работники 150 трудовых коллективов города. Праздничная колонная собрала под своими знамёнами и лозунгами более 6 тысяч человек.

Шествие возглавии трудящиеся, внесшие весомый вклад в развитие и поддержку оренбургской промышленности, обладатели знаков отличия «Заслуженный профессионал Оренбургской области», победители конкурсов «Человек года», «Профсоюзный активист года».

«Первомай — это долгожданный, светлый праздник для каждого россиянина. Это поистине праздник именно работающего человека! В этот день мы славим человека труда, передовиков производства, трудовые династии, говорим о нуждах трудовых коллективов», — сказал лидер профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

Стоит отметить, митинги и шествия проходят на территории 32 муниципальных образований региона. Ожидается, что в них примут участие более 50 тысяч человек, что претендует на рекорд по массовости праздника за последние годы.