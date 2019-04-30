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Врачи Конго зафиксировали рекордный рост заболеваемости Эболой

Общество

«В действительности может быть вдвое больше таких случаев»

Киншаса, 30 апреля 2019, 17:04 — REGNUM  Врачи Конго зафиксировали рекордное число заболевших лихорадкой Эбола — за один день подтверждены 27 новых случаев заболевания, 30 апреля передает агентство Associated Press.

По сообщению Минздрава Конго, за четыре последних дня в восточных провинциях зафиксировано 93 случая. Заболевших может быть гораздо больше — многие жители деревень не обращаются к врачам до последнего момента.

«В действительности может быть вдвое больше таких случаев, о которых мы просто не знаем», — считает представитель международного комитета по борьбе с Эболой Тарик Рибл.

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Лихорадка Эбола
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