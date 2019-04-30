Московских водителей предупредили о «беспощадных» предпервомайских пробках

Москва, , 16:59 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автомобилистов об ожидаемых пробках на дорогах в начале мая. Соответствующее сообщение размещено 30 апреля в микроблоге ЦОДД в Twitter.

«От майских праздников нас отделяет только одно — предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком», — говорится в сообщении.

Московским водителям рекомендовано не выезжать из города в час пик. Лучшим временем для выезда назван период после 22:00 сегодня или до 8:00 завтра.

Читайте также: В Москву возвращаются «дачные» пробки