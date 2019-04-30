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Московских водителей предупредили о «беспощадных» предпервомайских пробках

Общество

ЦОДД рекомендует не выезжать из Москвы раньше 22:00

Москва, 30 апреля 2019, 16:59 — REGNUM  Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автомобилистов об ожидаемых пробках на дорогах в начале мая. Соответствующее сообщение размещено 30 апреля в микроблоге ЦОДД в Twitter.

«От майских праздников нас отделяет только одно — предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком», — говорится в сообщении.

Московским водителям рекомендовано не выезжать из города в час пик. Лучшим временем для выезда назван период после 22:00 сегодня или до 8:00 завтра.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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